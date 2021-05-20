2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 206210591

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 206210591 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , Görsel İletişim Tasarımı Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 278,13484

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206210591

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 278,13484

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 266,84341

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 14+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 264,90448

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 12+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 251,63840

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 12+0

Yerleşen 2017 : 5

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.