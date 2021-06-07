2021 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206250209
206250209 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 206250209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 11 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 320,78378
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 355700
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206250209
ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 320,78378
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 355700
Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 313,98451
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 329282
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: Doldu-6