2021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208450316
208450316 | İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 208450316 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstinye Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.
İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 295,17116
İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 508693
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208450316
ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 295,17116
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 508693
Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,23286
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 433273
Kontenjan 2019: 8+0
Yerleşen 2019: Doldu-8