2021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903902021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045511942021 Nişantaşı Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045517762021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1043708012021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1043514432021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1081901312021 Yakın Doğu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3005903942021 Toros Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2055504392021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2084507422021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208450307
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2021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208450316

208450316 | İstinye Üniversitesi Adalet  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstinye Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208450316

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstinye Üniversitesi   Adalet  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstinye Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Adalet  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi   Adalet  Bölümü tercih kod numarası 208450316 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi   Adalet  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi   , Vakıf , Adalet  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet  Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında Adalet  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

İstinye Üniversitesi   Adalet  Bölümü Taban Puanı: 295,17116

İstinye Üniversitesi   Adalet  Bölümü Tavan Puan: ---

İstinye Üniversitesi   Adalet  Bölümü Başarı Sıralaması: 508693

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208450316   

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 295,17116

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 508693

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 296,23286

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  433273

Kontenjan 2019:  8+0

Yerleşen 2019: Doldu-8

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