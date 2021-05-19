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2021 İzmir Ekonomi Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203510525

203510525 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Ekonomi Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203510525

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 203510525 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 45+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 240,18346

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 346,84066

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 575449

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510525   

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,18346

Tavan Puan: 346,84066

Başarı Sıralaması: 575449

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+0

Yerleşen 2020 – 2021: 45

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,94995

Tavan Puan: 349,39374

Başarı Sıralaması:  616796

Kontenjan 2019:  35+0

Yerleşen 2019: 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 302,3691

Tavan Puan: 335,37271

Başarı Sıralaması :  208000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,23787

Tavan Puan: 388,91028

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  320099

Kontenjan 2017 :  22+0

Yerleşen 2017 : 22

taban-puan.jpg

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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