2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203550878

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 203550878 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 306,55481

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 434021

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203550878

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,55481

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 434021

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,8998

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 704348

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: Doldu-7