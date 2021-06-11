2021 İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203551328
203551328 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 203551328 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Yaşlı Bakımı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 17+0 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 17 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 216,16324
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan Puan: ---
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1352042
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203551328
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 216,16324
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1352042
Kontenjan 2020 – 2021 : 17+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 17
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 205,52823
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1489425
Kontenjan 2019: 12+0
Yerleşen 2019: Doldu-12