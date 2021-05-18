2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105710236

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü tercih kod numarası 105710236 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban Puanı: 300,81708

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Tavan Puan: 375,51826

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Başarı Sıralaması: 211920

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710236

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,81708

Tavan Puan: 375,51826

Başarı Sıralaması: 211920

Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4

Yerleşen 2020 – 2021: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,90066

Tavan Puan: 392,63467

Başarı Sıralaması: 176231

Kontenjan 2019: 160+4

Yerleşen 2019: 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,86485

Tavan Puan: 380,72897

Başarı Sıralaması : 155000

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,44199

Tavan Puan: 469,11918

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 98796

Kontenjan 2017 : 160+4

Yerleşen 2017 : 164

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.