2021 İstanbul Medipol Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2031116062021 Uluslararası Final Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 301390041Son dakika | Beşiktaş, şampiyonluk kupasına 19 Mayıs, 19.03'te kavuşacak2021 Dicle Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1030901482021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1026305232021 Kayseri Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112370752Memleket Partisi logosuna sosyal medyadan büyük eleştiri! E-ticaret sitesinin logosuna benzetildi2021 Bahçeşehir Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590168Ukraynalı yetkililer Dalyan'ı gezdi: Hayran kaldılar!2021 Kütahya Dumlupınar Üni. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 103210592
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105710236

2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105710236

105710236 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105710236

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi   İslami İlimler Fakültesi   İslami İlimler   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü tercih kod numarası 105710236 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , İslami İlimler   Bölümü , İslami İlimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İslami İlimler   Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında İslami İlimler   Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Taban Puanı: 300,81708

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Tavan Puan: 375,51826

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü Başarı Sıralaması: 211920

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710236   

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: İslami İlimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,81708

Tavan Puan: 375,51826

Başarı Sıralaması: 211920

Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4

Yerleşen 2020 – 2021: 164

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,90066

Tavan Puan: 392,63467

Başarı Sıralaması:  176231

Kontenjan 2019:  160+4

Yerleşen 2019: 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 314,86485

Tavan Puan: 380,72897

Başarı Sıralaması :  155000

Kontenjan 2018 :  160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,44199

Tavan Puan: 469,11918

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  98796

Kontenjan 2017 :  160+4

Yerleşen 2017 : 164

taban-puan.jpg

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT