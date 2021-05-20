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2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105761028

105761028 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105761028

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   Medya ve İletişim   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü tercih kod numarası 105761028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Medya ve İletişim   Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim   Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim   Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü Taban Puanı: ---

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü Tavan Puan: 0

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü Başarı Sıralaması: ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105761028   

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  2+0

Yerleşen 2019: ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 306,30817

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  2+0

Yerleşen 2018 : 1

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Medya ve İletişim   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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