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2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105710139

105710139 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105710139

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi   Turizm Fakültesi   Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105710139 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü , Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 350,58048

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 397,40301

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 29892

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105710139   

ÜNİVERSİTE: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 350,58048

Tavan Puan: 397,40301

Başarı Sıralaması: 29892

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,45984

Tavan Puan: 394,20325

Başarı Sıralaması:  29991

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 327,16182

Tavan Puan: 401,89459

Başarı Sıralaması :  29200

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,605

Tavan Puan: 405,93853

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  27600

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Rehberliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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