2021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208910014

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 208910014 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri Bölümü , İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 313,68967

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 392726

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910014

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

FAKÜLTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,68967

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 392726

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,61309

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 411217

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4