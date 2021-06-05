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2021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208910016

208910016 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Anestezi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208910016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Anestezi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu    İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Anestezi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Anestezi  Bölümü tercih kod numarası 208910016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Anestezi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Anestezi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  , Vakıf , Anestezi  Bölümü , İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi  Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Anestezi  Bölümü Taban Puanı: 322,01098

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Anestezi  Bölümü Tavan Puan: ---

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Anestezi  Bölümü Başarı Sıralaması: 349782

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910016   

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

FAKÜLTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,01098

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 349782

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,26239

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  348645

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4

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