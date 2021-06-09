2021 Kapadokya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038504332021 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1097512122021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2089101062021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2089100482021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2068505572021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2068501872021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2068501782021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2068700222021 Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1051503652021 Aksaray Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850337
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208910048

2021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208910048

208910048 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Mimari Restorasyon  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208910048

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Mimari Restorasyon  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu    İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu   Mimari Restorasyon  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Mimari Restorasyon  Bölümü tercih kod numarası 208910048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Mimari Restorasyon  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Mimari Restorasyon  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  , Vakıf , Mimari Restorasyon  Bölümü , İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon  Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Mimari Restorasyon  Bölümü Taban Puanı: 295,80691

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Mimari Restorasyon  Bölümü Tavan Puan: ---

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu  Mimari Restorasyon  Bölümü Başarı Sıralaması: 504206

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208910048   

ÜNİVERSİTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

FAKÜLTE: İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 295,80691

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 504206

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,81827

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  542831

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT