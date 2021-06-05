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2021 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209610017

209610017 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209610017

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Tınaztepe Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 209610017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 33+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 33 kişi yerleşmiştir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 235,39819

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

İzmir Tınaztepe Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1100829

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209610017   

ÜNİVERSİTE: İzmir Tınaztepe Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,39819

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1100829

Kontenjan 2020 – 2021 : 33+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 33

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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