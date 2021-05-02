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2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105810129

105810129 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105810129

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü   Mühendislik Fakültesi   Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105810129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 354,43132

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 419,07741

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 152705

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105810129   

ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 354,43132

Tavan Puan: 419,07741

Başarı Sıralaması: 152705

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,67007

Tavan Puan: 408,05025

Başarı Sıralaması:  157595

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,99671

Tavan Puan: 358,17210

Başarı Sıralaması :  144000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,46683

Tavan Puan: 379,65994

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  116342

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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