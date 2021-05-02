2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105810129
105810129 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105810129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Devlet , Gıda Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gıda Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Gıda Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 354,43132
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 419,07741
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 152705
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105810129
ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 354,43132
Tavan Puan: 419,07741
Başarı Sıralaması: 152705
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,67007
Tavan Puan: 408,05025
Başarı Sıralaması: 157595
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 307,99671
Tavan Puan: 358,17210
Başarı Sıralaması : 144000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,46683
Tavan Puan: 379,65994
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 116342
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.