2021 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105810102
105810102 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü tercih kod numarası 105810102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü , Devlet , Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Matematik Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü Taban Puanı: 318,94764
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü Tavan Puan: 424,91853
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 212145
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105810102
ÜNİVERSİTE: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 318,94764
Tavan Puan: 424,91853
Başarı Sıralaması: 212145
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,11761
Tavan Puan: 435,15302
Başarı Sıralaması: 218718
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 278,4545
Tavan Puan: 408,41065
Başarı Sıralaması : 202000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 285,33467
Tavan Puan: 437,17809
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 162807
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.