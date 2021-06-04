2021 Kafkas Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105951028

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 105951028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 234,88952

Kafkas Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Kafkas Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1107000

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105951028

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,88952

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1107000

Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,54503

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1077169

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67