2021 Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 105910067
105910067 | Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 105910067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kafkas Üniversitesi , Devlet , Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 208,04899
Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 335,86066
Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 807393
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105910067
ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kars
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 208,04899
Tavan Puan: 335,86066
Başarı Sıralaması: 807393
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,01558
Tavan Puan: 310,61853
Başarı Sıralaması: 818897
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 316,97901
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 45+2
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,02802
Tavan Puan: 305,14159
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 394271
Kontenjan 2017 : 45+2
Yerleşen 2017 : 47
Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kafkas Üniversitesi Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.