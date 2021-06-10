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2021 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105970519

105970519 | Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kars ilimizde yer alan Kafkas Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kafkas Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105970519

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kars  ilinde bulunan Kafkas Üniversitesi     Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 105970519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kafkas Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kars ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 268,56503

Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Kafkas Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 730482

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105970519   

ÜNİVERSİTE: Kafkas Üniversitesi  

FAKÜLTE: Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kars

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 268,56503

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 730482

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,33568

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  754294

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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