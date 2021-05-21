2021 Kahramanmaraş İstiklal Üni. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan | 112270818

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112270818 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi , Devlet , İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 329,52816

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 518,20015

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 36375

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112270818

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,52816

Tavan Puan: 518,20015

Başarı Sıralaması: 36375

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2019: ---

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2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Kontenjan 2018 : ---

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2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.