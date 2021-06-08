2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106051379

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 106051379 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Türkoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 188,60181

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1710573

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106051379

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

FAKÜLTE: Türkoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 188,60181

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1710573

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,39458

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1719734

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47