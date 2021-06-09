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2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106051007

106051007 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Moda Tasarımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106051007

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Moda Tasarımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Moda Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 106051007 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   , Devlet , Moda Tasarımı  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 196,89582

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Moda Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1622499

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106051007   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,89582

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1622499

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 174,85969

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1755330

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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