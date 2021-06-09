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  3. 2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106050751

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106050751

106050751 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kahramanmaraş ilimizde yer alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106050751

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kahramanmaraş  ilinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 106050751 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   , Devlet , Otomotiv Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kahramanmaraş ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Otomotiv Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 211,12254

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi   Otomotiv Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1421160

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106050751   

ÜNİVERSİTE: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kahramanmaraş

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,12254

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1421160

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,48247

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1551465

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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