2021 Kapadokya Üni. Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203851894
203851894 | Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Nevşehir ilimizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203851894 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 339,42886
Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 356,33293
Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 175129
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203851894
ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
ŞEHİR: Nevşehir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 339,42886
Tavan Puan: 356,33293
Başarı Sıralaması: 175129
Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 307,55802
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 173961
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 263,71653
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 242000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kapadokya Üniversitesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.