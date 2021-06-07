2021 Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203851821

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 203851821 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 38 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 260,34707

Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---

Kapadokya Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 813405

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851821

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Kapadokya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,34707

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 813405

Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 38

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,98134

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 613104

Kontenjan 2019: 7+0

Yerleşen 2019: Doldu-7