2021 Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203851634

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 203851634 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü , Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 275,74522

Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Kapadokya Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 664006

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203851634

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Kapadokya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 275,74522

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 664006

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,97237

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 594466

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6