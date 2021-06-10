2021 Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203850275

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Nevşehir ilinde bulunan Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 203850275 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kapadokya Üniversitesi , Vakıf , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü , Kapadokya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Nevşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 18 kişi yerleşmiştir.

Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Kapadokya Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203850275

ÜNİVERSİTE: Kapadokya Üniversitesi

FAKÜLTE: Kapadokya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Nevşehir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 18

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,7433

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1269597

Kontenjan 2019: 21+0

Yerleşen 2019: Doldu-21