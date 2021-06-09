2021 Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106170127

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 106170127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Safranbolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 193,4799

Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Karabük Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1665149

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106170127

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Safranbolu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 193,4799

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1665149

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,27969

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1584803

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62