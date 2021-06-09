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2021 Karabük Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106190073

106190073 | Karabük Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karabük Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106190073

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karabük Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük  ilinde bulunan Karabük Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü tercih kod numarası 106190073 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi   , Devlet , Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Taban Puanı: 277,9627

Karabük Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Tavan Puan: ---

Karabük Üniversitesi   Ortopedik Protez ve Ortez  Bölümü Başarı Sıralaması: 644510

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106190073   

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 277,9627

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 644510

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,67206

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  665033

Kontenjan 2019:  55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57

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