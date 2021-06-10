2021 Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106150608
106150608 | Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 106150608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karabük Üniversitesi , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.
Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 226,2765
Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---
Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1216809
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106150608
ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Karabük
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 226,2765
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1216809
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225,75011
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1197768
Kontenjan 2019: 90+3
Yerleşen 2019: Doldu-93