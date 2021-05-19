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2021 Karabük Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130128

106130128 | Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karabük ilimizde yer alan Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karabük Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106130128

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karabük Üniversitesi Tarih   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük  ilinde bulunan Karabük Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü tercih kod numarası 106130128 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Tarih   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tarih   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü Taban Puanı: 229,23271

Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü Tavan Puan: 276,62643

Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü Başarı Sıralaması: 659001

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106130128   

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 229,23271

Tavan Puan: 276,62643

Başarı Sıralaması: 659001

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,3991

Tavan Puan: 330,51213

Başarı Sıralaması:  510548

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,91961

Tavan Puan: 317,13012

Başarı Sıralaması :  472000

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,42668

Tavan Puan: 313,93791

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  475722

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Tarih   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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