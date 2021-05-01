2021 Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106110699

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karabük ilinde bulunan Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106110699 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karabük Üniversitesi , Devlet , Tıp Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karabük ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10+1 kişidir. 2020 yılında Tıp Mühendisliği Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 354,8715

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 412,87190

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 152124

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106110699

ÜNİVERSİTE: Karabük Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Karabük

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 354,8715

Tavan Puan: 412,87190

Başarı Sıralaması: 152124

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+1

Yerleşen 2020 – 2021: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 328,48868

Tavan Puan: 441,36739

Başarı Sıralaması: 139014

Kontenjan 2019: 10+1

Yerleşen 2019: 11

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,15459

Tavan Puan: 418,14141

Başarı Sıralaması : 121000

Kontenjan 2018 : 10+1

Yerleşen 2018 : 11

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,51493

Tavan Puan: 408,72920

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 99850

Kontenjan 2017 : 10+1

Yerleşen 2017 : 11

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.