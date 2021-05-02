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2021 Karadeniz Teknik Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106210486

106210486 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karadeniz Teknik Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106210486

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi   Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi   Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106210486 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü , Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 341,68803

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 389,76243

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 171574

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210486   

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,68803

Tavan Puan: 389,76243

Başarı Sıralaması: 171574

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,33638

Tavan Puan: 340,61059

Başarı Sıralaması:  190499

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 282,43655

Tavan Puan: 333,61756

Başarı Sıralaması :  192000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,44717

Tavan Puan: 328,09555

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  154614

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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