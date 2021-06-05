2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106250961

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 106250961 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Programcılığı Bölümü , Trabzon Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 283,84317

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 594977

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106250961

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Trabzon Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,84317

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 594977

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,74844

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 605917

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72