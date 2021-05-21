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2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 106210186

106210186 | Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 106210186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon  ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 106210186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 374,14248

Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 427,95531

Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 22989

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210186   

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,14248

Tavan Puan: 427,95531

Başarı Sıralaması: 22989

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,04543

Tavan Puan: 408,86454

Başarı Sıralaması:  23488

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 362,91224

Tavan Puan: 436,57673

Başarı Sıralaması :  20100

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,20979

Tavan Puan: 468,07975

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  17858

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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