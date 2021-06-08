2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106251289

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 106251289 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 249,321

Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 935374

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106251289

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 249,321

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 935374

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,10025

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 852629

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57