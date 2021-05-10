2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210274

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 106210274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 233,99988

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 317,33304

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 721849

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106210274

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,99988

Tavan Puan: 317,33304

Başarı Sıralaması: 721849

Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4

Yerleşen 2020 – 2021: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,60654

Tavan Puan: 322,70208

Başarı Sıralaması: 750560

Kontenjan 2019: 170+5

Yerleşen 2019: 175

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 313,00691

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 158

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236,46107

Tavan Puan: 309,74319

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 369982

Kontenjan 2017 : 180+5

Yerleşen 2017 : 185

Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.