2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106210274
106210274 | Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 106210274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 150+4 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 233,99988
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 317,33304
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 721849
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210274
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 233,99988
Tavan Puan: 317,33304
Başarı Sıralaması: 721849
Kontenjan 2020 – 2021 : 150+4
Yerleşen 2020 – 2021: 154
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,60654
Tavan Puan: 322,70208
Başarı Sıralaması: 750560
Kontenjan 2019: 170+5
Yerleşen 2019: 175
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 313,00691
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 158
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,46107
Tavan Puan: 309,74319
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 369982
Kontenjan 2017 : 180+5
Yerleşen 2017 : 185
Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.