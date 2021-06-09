2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106250819

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 106250819 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 257,1434

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 847602

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106250819

ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 257,1434

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 847602

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,64846

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 762139

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47