2021 Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 106210308
106210308 | Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Trabzon ilimizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih kod numarası 106210308 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karadeniz Teknik Üniversitesi , Devlet , Uluslararası İlişkiler Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü kontenjanı 120+3 kişidir. 2020 yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne 123 kişi yerleşmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban Puanı: 262,8914
Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tavan Puan: 330,49012
Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 490241
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106210308
ÜNİVERSİTE: Karadeniz Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Trabzon
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 262,8914
Tavan Puan: 330,49012
Başarı Sıralaması: 490241
Kontenjan 2020 – 2021 : 120+3
Yerleşen 2020 – 2021: 123
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,04331
Tavan Puan: 313,85254
Başarı Sıralaması: 450431
Kontenjan 2019: 120+3
Yerleşen 2019: 123
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 251,66941
Tavan Puan: 305,06649
Başarı Sıralaması : 436000
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,59244
Tavan Puan: 358,99898
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 190082
Kontenjan 2017 : 80+2
Yerleşen 2017 : 82
Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.