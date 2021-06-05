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2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106390063

106390063 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106390063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Atık Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman  ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi     Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu   Atık Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Atık Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 106390063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Atık Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Atık Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   , Devlet , Atık Yönetimi  Bölümü , Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atık Yönetimi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Atık Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 29 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Atık Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Atık Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Atık Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390063   

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 29

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184,31676

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1740609

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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