2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106390063
106390063 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu Atık Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106390063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , Atık Yönetimi Bölümü , Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atık Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Atık Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 29 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Atık Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106390063
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 29
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 184,31676
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1740609
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41