2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106350299
106350299 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 106350299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 194,04308
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1658537
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106350299
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 194,04308
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1658537
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 194,94855
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1648074
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: Doldu-47