2021 Kapadokya Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038504332021 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1097512122021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2089101062021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2089100482021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2068505572021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2068501872021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2068501782021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2068700222021 Hitit Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1051503652021 Aksaray Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850337
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106370055

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106370055

106370055 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106370055

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman  ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü tercih kod numarası 106370055 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   , Devlet , Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 11 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Tavan Puan: ---

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Mimari Dekoratif Sanatlar  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106370055   

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 11

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-24

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT