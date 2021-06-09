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  3. 2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106390067

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106390067

106390067 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106390067

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman  ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi     Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü tercih kod numarası 106390067 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   , Devlet , Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü Taban Puanı: 204,65567

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü Tavan Puan: ---

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Pastacılık ve Ekmekçilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1512487

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390067   

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 204,65567

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1512487

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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