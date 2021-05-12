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2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 106390076

106390076 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 106390076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman  ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 106390076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 233,38548

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106390076   

ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Karaman

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 233,38548

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 22

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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