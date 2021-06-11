2021 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106370249
106370249 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Karaman ilimizde yer alan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Karaman ilinde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü tercih kod numarası 106370249 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi , Devlet , Yaşlı Bakımı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Karaman ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban Puanı: 222,87946
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Tavan Puan: ---
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1261932
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106370249
ÜNİVERSİTE: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Karaman
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 222,87946
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1261932
Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,07838
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1264801
Kontenjan 2019: 45+2
Yerleşen 2019: Doldu-47