Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk'un yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklama sonrası karne gününe ilişkin detaylar da belli oldu. Peki 2021 karne günü | Karneler ne zaman verilecek? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri hangi gün verilecek? İşte ayrıntılar...

2021 KARNE GÜNÜ

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yarın itibariyle ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."

2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARNELERİ HANGİ GÜN VERİLECEK?

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada yarın itibariyle ilkokul öğrencilerinin, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz."