2021 Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106410096

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106410096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kastamonu Üniversitesi , Devlet , Orman Mühendisliği Bölümü , Orman Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kastamonu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Orman Mühendisliği Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Orman Mühendisliği Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 254,70369

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 334,06904

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 403751

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106410096

ÜNİVERSİTE: Kastamonu Üniversitesi

FAKÜLTE: Orman Fakültesi

ŞEHİR: Kastamonu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,70369

Tavan Puan: 334,06904

Başarı Sıralaması: 403751

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,68344

Tavan Puan: 318,63144

Başarı Sıralaması: 458966

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 294,30839

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,7283

Tavan Puan: 264,58220

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 285606

Kontenjan 2017 : 30+1

Yerleşen 2017 : 31

Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kastamonu Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.