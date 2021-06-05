2021 Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112350958

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112350958 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Teknolojisi Bölümü , Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 228,60529

Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1186196

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350958

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,60529

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1186196

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,93513

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1166913

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21