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2021 Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112350958

112350958 | Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112350958

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kayseri Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi     Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 112350958 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü , Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 228,60529

Kayseri Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1186196

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350958   

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi  

FAKÜLTE: Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,60529

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1186196

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,93513

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1166913

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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