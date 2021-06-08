2021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112370741
112370741 | Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 112370741 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 229,54444
Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---
Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1174066
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112370741
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 229,54444
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1174066
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,33617
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1161126
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67