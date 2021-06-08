2021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112370741

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 112370741 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 229,54444

Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1174066

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370741

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 229,54444

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1174066

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 228,33617

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1161126

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67