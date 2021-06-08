2021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904492021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045904472021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045516522021 Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045513522021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081708272021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1081509652021 Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1014521582021 Gaziantep Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042513022021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123707412021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351092
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  3. 2021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351092

2021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351092

112351092 | Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351092

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kayseri Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi     Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü tercih kod numarası 112351092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi   , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü , Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban Puanı: 250,07193

Kayseri Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 926970

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112351092   

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi  

FAKÜLTE: Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 250,07193

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 926970

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,8725

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  867840

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67

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