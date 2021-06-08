2021 Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112350949
112350949 | Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 112350949 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kayseri Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 280,55374
Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---
Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 622260
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112350949
ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi
FAKÜLTE: Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 280,55374
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 622260
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,33267
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 628814
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67